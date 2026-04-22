体型の変化やバストラインの悩みに寄り添うインナー選びは、毎日の自信につながる大切なポイント。HEAVEN Japanの人気シリーズ「贅沢脇肉キャッチャー®︎」から、春夏にぴったりの新色カーキが登場しました。軽やかな着け心地と高い補整力を兼ね備えた一枚で、ナチュラルなのに美しいシルエットを叶えます。機能性とデザイン性を両立した注目アイテムの魅力をチェックしてみてください♡