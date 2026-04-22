HEAVEN Japanの贅沢脇肉キャッチャー®︎に新色登場！美バスト叶う注目ブラ

体型の変化やバストラインの悩みに寄り添うインナー選びは、毎日の自信につながる大切なポイント。HEAVEN Japanの人気シリーズ「贅沢脇肉キャッチャー®︎」から、春夏にぴったりの新色カーキが登場しました。軽やかな着け心地と高い補整力を兼ね備えた一枚で、ナチュラルなのに美しいシルエットを叶えます。機能性とデザイン性を両立した注目アイテムの魅力をチェックしてみてください♡

新色カーキで叶う旬バスト

「贅沢脇肉キャッチャー®︎」7,480円（税込）は、カップB～D（アンダー65～80cm）、カップE～K（アンダー65～90cm）までの幅広いサイズ展開が魅力。

カラーは新色カーキに加え、ブルーグレー、スモーキーピンク、ベージュ、ブラックの全5色です。

今回登場したカーキは、ナチュラルで落ち着きのある色味ながら、透け感のあるグリーンが印象的で春夏の気分にぴったり。

ファッションにもなじみやすく、見えない部分からおしゃれを楽しめるカラーです。

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脇肉キャッチで美シルエット

人気の理由は、しっかりとした補整力。脇高設計と2本のボーンで脇や背中のお肉を逃さずキャッチし、3列3段フックで安定感も抜群です。

さらに、4枚接ぎの立体カップがバストにフィットし、高い位置でキープ。クロステープ仕様で土台から支えることで、ふっくらとした美しいバストラインを演出します。

幅広ストラップで肩への負担も軽減され、長時間でも快適に着用できるのも嬉しいポイントです。

セットショーツで統一感アップ

お揃いで楽しめるショーツも展開されています。

スタンダードショーツは2,200円（税込）、サイズはM・L・LL・3L、カラーはカーキ、ブルーグレー、スモーキーピンク、ベージュ、ブラック。

Tバックショーツは2,480円（税込）、サイズはM・L・LL、カラーはカーキ、ブルーグレー、スモーキーピンク、ブラック。

上下でカラーを揃えれば、気分もぐっと上がり、日常のインナーコーデがより楽しくなります♪

※お揃いのショーツは別売となります。

毎日に寄り添う快適な一枚

HEAVEN Japanの下着は、45年以上のパタンナーの技術が詰まったこだわり設計。独自の3Dワイヤーは体に当たりにくく、痛くなりにくい形状で、細部まで快適さを追求しています。

補整力だけでなく、着け心地の良さにもこだわりたい方にぴったりの一枚です。

自分らしい美しさを楽しんで♡

「贅沢脇肉キャッチャー®︎」は、しっかり整えながらも軽やかに身に着けられる頼れる存在。

新色カーキを取り入れれば、インナーから季節感を楽しみつつ、理想のシルエットへと導いてくれます。

日々のコーディネートをより美しく、自分らしく仕上げるために、ぜひチェックしてみてくださいね♡