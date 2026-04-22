レアル・ソシエダードの日本代表MF久保建英（24）が20日、自身プロ初タイトルとなったスペイン国王杯の優勝祝賀会に参加した。約10万人の観衆の前で、サンセバスチャンの市内をオープンバスでパレード。クラブのSNSには、腰を振りながら陽気に踊る姿がアップされた。市庁舎での祝賀会では、司会の同僚から口が達者な性格をいじられた後にマイクを握った。「僕はあまり話すのは好きじゃない。ピッチの上で語る方が好きだからね