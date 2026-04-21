コンディショニングブランドで知られるTENTIALから、疲労回復パジャマ「BAKUNE」シリーズの最新作「BAKUNE Dry Pro」が登場しました。5月7日にTENTIAL公式オンラインストアと全国のオフィシャルストアで発売します。 ラインアップは半袖・ショートパンツの上下セットと長袖・ロングパンツのセットで、価格は半袖・ショートパンツが27,940円（税込）、長袖・ロングパンツが29,920円（税込）です。 ↑半袖のBAKUNE Dry Pro。