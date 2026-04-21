「大楠賞争奪戦・Ｇ３」（２１日、武雄）最終日１２Ｒで決勝戦が行われ、真杉匠（２７）＝栃木・１１３期・ＳＳ＝が佐々木悠葵（群馬）から嘉永泰斗（熊本）後位に切り替え、最終バックから番手まくりを敢行して１着。昨年８月の西武園記念以来、通算６回目のＧ３優勝を飾った。真杉マークの阿部力也（宮城）が２着、山田庸平（佐賀）後位から切り替えて阿部を急追した園田匠（福岡）が３着に入った。ヒーローの真杉は目標の