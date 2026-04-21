ドジャースは２０日（日本時間２１日）、敵地デンバーでのロッキーズ戦で５本塁打を含む１５安打の猛攻を浴びせて１２―３で圧勝。連敗を「２」で止め、今カードを２勝２敗で終えた。「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手（３１）は４打数１安打、１盗塁。連続出塁記録を「５２試合」に伸ばし、アジア出身選手の最多に並んだ。６回には申告敬遠で歩かされるなど相手に与えるプレッシャーは絶大。先頭打者としてもこれ以上厄