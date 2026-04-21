韓国の7人組グループ・BTSの公式YouTubeが20日更新され、自主制作バラエティー『Run BTS！2.0』（韓国語でタリョラバンタン）の予告、「BTS's TRIP」が公開された。【動画】BTSが仲良くおおはしゃぎ！『Run BTS！2.0』予告動画では7人が集まり、緊張感とスリルあふれる旅をする様子を公開。枕投げをしたり、料理をしたり、バレーボールをしたりと、仲良くはしゃぐ姿が収められている。この動画にファンからは「私たちのカオ