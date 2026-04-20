こんにちは！みなさん！4月のコラムをお届けします！先月はミュージカルのお稽古真っ只中で、お休みをいただき更新できず、すみませんでした。そして、ありがとうございました！おかげさまで稽古に全集中することができ、初めてのミュージカル公演を無事終えることができました！すごい楽しかったなー！劇中で結婚する役だったので、ウェディングドレスも着ましたよ！約1ヶ月かけてこの作品をみんなで作り上げたこと、とても素敵な