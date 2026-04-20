モデルのゆうちゃみが２０日、都内で行われた電動工具ブランド・工機ホールディングスジャパンが主催する「第２回ＨｉＫＯＫＩＢＵＩＬＤＥＲ’ＳＳＰＩＲＩＴＡＷＡＲＤ」授賞式にタレント・ヒロミと出席した。同賞の特別審査員を務める６１歳のヒロミは、司会者から「２４歳のゆうちゃみに世代間ギャップを感じるか？」と質問されると「自分の子どもよりも年下。どう接していいのか。テレビ業界も若い方が多いので、