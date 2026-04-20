＜JMイーグルLA選手権最終日◇19日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞今大会の成績を受け、今週23日から行われる今季メジャー初戦「シェブロン選手権」（メモリアル・パークGC/テキサス州）の出場権獲得者が確定した。日本勢は15人がエントリーしている。【写真】日本の双子とロスの双子が集合！前年覇者の西郷真央は『歴代優勝者』のカテゴリーで出場する。また、笹生優花、古江彩佳、山下美夢有は