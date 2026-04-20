”北村匠海似”と話題のモデル・かずま（和真）と期待の新人女優・ここね（心響）が、喫茶店で１つのメロンソーダを至近距離で飲み、甘い空気感を漂わせた。【映像】”北村匠海似”モデル、新人女優とデートの様子4月20日、『ラブタイムトラベル Season3』の#1が放送された。本番組は、「もし、違う時代に出会っていたら2人は恋に落ちていたのか?」を検証する恋愛番組。大正時代＆80年代にタイムトラベル、時代のファッション