2026年4月19日、中国の北京で人型ロボットによるハーフマラソン大会が開催されました。この大会で優勝したロボットは、人間の世界記録を上回る速さでハーフマラソンを完走しています。Humanoid robot sprints to victory in Beijing, beating human half-marathon record - ABC Newshttps://abcnews.com/International/wireStory/humanoid-robot-sprints-victory-beijing-beating-human-half-132179294Robots beat human records a