【4月20日発表予定3社】エスポア（3260）不動産 東京ボード工業（7815）その他製造 ヤマザワ（9993）小売業 ※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。 発表翌日に分析結果がわかる「カブアカ決算速報」