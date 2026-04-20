アスレチックス戦の5回、8号2ランを放つホワイトソックス・村上＝サクラメント（共同）【サクラメント（米カリフォルニア州）共同】米大リーグは19日、各地で行われ、ホワイトソックスの村上はカリフォルニア州サクラメントでのアスレチックス戦に「3番・一塁」で出場し、五回に3試合連続本塁打となる8号2ランを放った。メジャー1年目で2度目の3戦連続本塁打。ブルージェイズの岡本はダイヤモンドバックス戦に「7番・三塁」で