「福島牝馬Ｓ・Ｇ３」（19日、福島）９番人気のコガネノソラが鮮やかに突き抜け、重賞２勝目を飾った。５カ月ぶりの骨折明けもなんのその。初コンビとなる菊沢に導かれ、大外から自慢の末脚で他馬をまとめて差し切った。早めに抜け出すと気を抜く癖も分かっていたが「力で押し切ってくれました」。そう笑顔を浮かべた菊沢にとっても、重賞勝ちは親子制覇だった１９年七夕賞（ミッキースワロー）以来２度目。前回と同じ福島で