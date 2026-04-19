共働きが当たり前になりつつある今もなお、「家事は妻がやるもの」という空気に悩むママは少なくないのではないでしょうか。仕事を終えて帰宅し、食事の支度や洗濯、子どもの世話に追われる日々。疲れはてて「少しは手伝ってほしい」と口にしたとき、思いがけない言葉が返ってくることもあります。今回もそうしたひと言が投稿者さんを傷つけたようです。『共働きで大変だから、旦那に家事を手伝ってほしいと頼んだら、「誰も働いて