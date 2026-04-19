＜他人事な旦那＞共働きでも何もせず「働いてくれなんて頼んでない」と冷たい言葉。もう仕事辞めるね？
共働きが当たり前になりつつある今もなお、「家事は妻がやるもの」という空気に悩むママは少なくないのではないでしょうか。仕事を終えて帰宅し、食事の支度や洗濯、子どもの世話に追われる日々。疲れはてて「少しは手伝ってほしい」と口にしたとき、思いがけない言葉が返ってくることもあります。今回もそうしたひと言が投稿者さんを傷つけたようです。
『共働きで大変だから、旦那に家事を手伝ってほしいと頼んだら、「誰も働いてくれって頼んでいないから」と言われました。もう仕事を辞めていいよね？』
旦那の売り言葉がひどい…「辞めていい」背中を押す声
コメントにはまず、「辞めてよし！」と強く背中を押す声が並びました。
『辞めていいよ！ でもその前に、投稿者さんの稼ぎ分まで家庭に入れるか、年収を上げるよう旦那に念押ししてね』
『今まで二馬力で家計を回していたのだから、旦那さん一馬力でも同じ生活水準を保てるようにしてもらわないとね』
旦那さんの「頼んでいない」という発言を逆手に取り、「頼まれていないなら辞めてもいい」という理屈です。ただし、その場合の旦那さんの家計への責任を明確にするべきだという意見も目立ちました。
家事だって頼まれていないのに。当たり前じゃない！
旦那さんの発言に対し、「モラハラではないか」と指摘する声もありました。
『投稿者さんだって頼まれたわけでもないのに家事をやっている。家事は誰かが必ずやらないといけないものなのに、旦那さんはそこがわかっていない』
仕事は種類を選べるけれど、家事は生活を維持するために必要不可欠な労働です。その価値を軽視しているのではないか、という疑問の声がありました。また、「働くのが当たり前と思っているから出る言葉だ」という意見も。共働きで家計を支えている現実を見ず、「頼んでいない」と切り捨てる姿勢は、対等なパートナーシップとは言い難いのではないでしょうか。
改めて考えたい。なぜ働くのか
一方で、「なぜ働いているのかを整理してみては」という冷静なコメントもありました。
『共働きであればなおさらお互いの協力が必要。旦那さんにもそういう優しさがあってほしいよね。でも旦那さんの言い分もわからなくはない。投稿者さんはなぜ働いているの？』
家庭を優先する価値観を大切にする立場からは、「子どもに“おかえり”と言える環境も大事」という声もあります。家庭あっての自分、という考え方です。ただし、それはあくまで価値観のひとつ。働く理由は、人それぞれです。問題は、理由を否定されることではないでしょうか。
仕事は続けて！もしも辞めてしまったら
「仕事は辞めないほうがいい」という声もけっして少なくありません。
『最低限、自分を養える経済力は手放してはダメ。それがあるから対等でいられる』
『辞めたら「誰のおかげで生活できていると思っているんだ」となりそうなモラハラ男』
『旦那さんみたいに無責任なことを言う人は、何かがあったときには冷たい。次は「自分が勝手に辞めたんでしょ」と言われて無視されるよ。それで、旦那の面倒を見ないでいたら、「生活費を渡す意味がわからない」とか言い出すと思う』
経済力は、いざというときの交渉力にもなりうるのではないでしょうか。旦那さんが無責任な発言をするタイプなら、なおさら仕事は”保険”になるという考え方です。なかには、「モラハラの証拠を集めて離婚の準備を」という厳しい意見もありました。それほどまでに、旦那さんの言葉に危うさを感じたママがいたのでしょう。
今すぐできる！やめるなら仕事ではなく…
興味深かったのは、「やめるなら旦那の家事」という意見です。
『仕事を辞めるのではなく、旦那の分の家事から離脱。協力しないなら同居人扱いでいい』
『「今後はお互い自分の家事だけをしましょう」と言い渡せばいいと思う。住居費や水道光熱費は、利用率が極端に偏っていなければ折半で』
自分の分と子どもの分は行うが、旦那さんの分の家事はしない。洗濯も食事も掃除も、それぞれが自分の責任で行う。そうした”実験”で、家事の重みを実感してもらう方法です。
仕事を辞めれば収入を失い、将来の選択肢が狭まる可能性があります。しかし家事の負担を見なおすことは、今すぐにでもできるかもしれません。
パートナーとは
共働きは、単に収入を足し合わせることだけではないでしょう。時間と労力をどうわけ合うかという問題です。投稿者さんが頑張っている子どもの世話は、大変な労力です。「頼んでいない」というひと言は、普段の努力を認められていないと感じ、心を抉られてしまうものでしょう。
仕事を辞めるかどうかは大きな決断です。しかし、その前に「対等とは何か」を問いなおしてみる余地があるかもしれません。経済力も、家事も、尊重も。どれかひとつではなく、すべてをわかち合える関係こそが、本当の意味でのパートナーなのではないでしょうか。