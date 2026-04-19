【競馬】3歳1勝クラス（4月19日／中山競馬場・第6レース・3歳牡牝・ダート1800メートル）【映像】藤田晋オーナー馬 vs 堀江貴文オーナー馬の初対決は“圧勝”結末に第86回・皐月賞が行われた19日の中山競馬場で、稀代のIT実業家が所有する馬同士の対決が実現。注目のレースは思わぬ圧勝劇に終わった。中山競馬場第6レース「3歳1勝クラス」にサイバーエージェント会長の藤田晋氏が所有