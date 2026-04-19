◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル、良）クラシックの１冠目に１８頭が出走し、６番人気のバステール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は１１着だった。川田将雅騎手はキャプテントゥーレで制した２００８年以来、１８年ぶりの制覇とはならず。同馬はデビュー２戦目から２連勝で報知杯弥生賞ディープインパクト記念を制覇し、今回のＧ１に臨んでいた。松山弘平騎手が騎乗