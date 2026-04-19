一般社団法人日本しりとり協会は『全日本しりとり選手権大会』開催実現に向け、ＣＡＭＰＦＩＲＥにてクラウドファンディングを開始すると発表した。しりとりは約１億人が遊べるとみられているが、同協会の調査によると大規模な全国大会が行われたことはない。その原因として、通常のルールでは延々と勝負がつかない、拗音や濁音などの繋げ方や使える言葉について標準ルールが存在しないなどがある。そのため、しりとりが抱え