宮野真守が18日、明治神宮野球場にて行われた『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』ナイター始球式に登板。「MAMO」という愛称と「424」という映画公開日の数字を背負い、力強い投球を披露した。【写真】宮野真守、ノーバンを決めた投球フォームをチェック！『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品。2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ド