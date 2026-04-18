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【J1百年構想リーグ EAST第11節】(日産ス)横浜FM 1-2(前半1-1)川崎F<得点者>[横]天野純(45分+3)[川]ラザル・ロマニッチ(15分)、エリソン(90分+7)<警告>[横]ジョルディ・クルークス(17分)[川]エリソン(90分+8)観衆:26,084人主審:上村篤史└“神奈川ダービー”は劇的決着! 川崎Fがエリソン後半AT豪快弾で勝利、横浜FMは痛恨3連敗