好奇心旺盛なこむぎちゃん【写真を見る】「縮尺、どうなっているの？」顔と体のサイズ感が迷子すぎる猫ちゃん柔軟な体を持つことで知られる猫。容器の形に合わせて体をフィットさせる姿は、思わず二度見するかわいらしさですよね。そんな猫が箱にすっぽりと収まった、ちょっと不思議な写真がSNSで話題になっています。■思わず二度見！すっぽりと箱に収まる猫投稿したのは、Xユーザーのなごみ処あずきち＆こむぎ（@azukichi_komugi