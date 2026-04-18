縮尺がおかしい…！？お気に入りの箱に収まる猫の姿に「何が起きてるの？」「まるで液体」の声
【写真を見る】「縮尺、どうなっているの？」顔と体のサイズ感が迷子すぎる猫ちゃん
柔軟な体を持つことで知られる猫。
容器の形に合わせて体をフィットさせる姿は、思わず二度見するかわいらしさですよね。
そんな猫が箱にすっぽりと収まった、ちょっと不思議な写真がSNSで話題になっています。
■思わず二度見！すっぽりと箱に収まる猫
投稿したのは、Xユーザーのなごみ処あずきち＆こむぎ（@azukichi_komugi）さん。
2匹の猫との日常を発信しています。
よく見ると、小さな箱の中に身体がすっぽりと収まり、モフモフのお顔だけがひょこっと箱からのぞいている不思議な1枚です。
この投稿には4.5万いいねの反響があり、「何が起きてるの？」「カップケーキみたい」「猫は液体」「もうすぐ花が咲きそう」など多くのコメントが寄せられました。
投稿主さんによると、この箱は「幅12cm ×長さ37cm ×深さ9cm」の長方形の小物整理用の箱だそうです。
ぎゅっと収まったその姿に、「いったい、どうなっているの？」と、つい二度見してしまう不思議な光景が広がります。
箱に入るのが大好きというこむぎちゃん。
その中でも特にお気に入りだという、透明の真四角の箱に入った姿も投稿されていました。
■ポストの反響について、お伺いしました！
今回の投稿について、投稿主さんにお話を伺いました。
――こちらのポストへの反響についてはいかがでしたか？
「周囲からは今回も見事な溶けっぷりだね！とお褒めいただきました」
――衝撃的な姿を見せてくれたこむぎちゃんですが、投稿主さんが見つけた時のお気持ちをお聞かせください
「生成画像？！と思うほどの形態に三度見しました」
――こむぎちゃんはしばらくこのままでしたか？
「ご飯が完成間近になると、察知して箱で待機し、このままの態勢で食事中もただただ箸が動く様子を見つめ、20分ほどおりました」
■そんな場所にも…？
投稿には、アクリルの箱に入ってリラックスする姿や、ダンボールに収まる様子も見られます。
今までで一番驚いた潜入先について伺うと、
「炊飯器の内釜を洗いに行って戻ってきたら、炊飯器の主となっておりました」
というエピソードを教えてくれました。
炊飯器もまた、こむぎちゃんにとってちょうどいい場所だったのかもしれませんね。
■こむぎちゃんとあずきちちゃんの日常
こむぎちゃんと一緒に暮らしているのは、先輩猫のあずきちちゃん。
2匹の性格と関係性について伺うと、
「あずきちの性格は穏やかで運動能力低め。初対面からファイティングポーズをとりながら喧嘩を仕掛けてきたこむぎが気に入らない」
とのこと。
そんなあずきちちゃんはツンデレ甘えっ子で、目が合うと愛情込めたまばたきで飼い主さんを魅了しているそうです。
一方のこむぎちゃんはというと、
「こむぎの性格は甘え上手で好奇心旺盛、先輩猫のあずきちとは仲良く喧嘩。敗走しても、諦めずにすぐ挑み、やっぱり負けるを繰り返す、懲りないチャレンジャーです」
とのことでした。
さらに、
「箱、ふとん、エコバッグ、引き出しなど、狭い空間を見つけると、吸い込まれていく性質を持っています。絶対入らない空間も入れると信じて疑いません」
と、狭い場所が大好きなエピソードも教えてくれました。
あずきちちゃんも、こむぎちゃんのようにケースや隙間に入ることがあるのか尋ねると、
「こむぎほどではないですが、衣装ケースの中や、テレビボードの隙間などに収まりにいきます」
とのお話でした。
やっぱり、狭い場所に惹かれるんですね！
■喧嘩するほど仲がいい…？
最後に、最近の2匹の様子について伺うと、
「箱の中にいたこむぎが、あずきちが目の前を通り過ぎた時にちょっかいを仕掛け、箱に入ったまま喧嘩になり、猫と箱猫の泥試合がスタート。
箱猫はやはり箱から出ませんでした...」
というエピソードを教えてくれました。
喧嘩になっても箱から出ないこむぎちゃんに、思わずくすっとしてしまいますね。
そんな愛らしいこむぎちゃんとあずきちちゃんの日常は、なごみ処あずきち＆こむぎ（@azukichi_komugi）さんのXから見ることができます。
今度はどんな箱や隙間に収まるのでしょうか！？
気になる方は、ぜひのぞいてみてくださいね♪
文＝早川みどり