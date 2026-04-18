スキンケアをもっと手軽に、でもしっかり潤したい方に♡韓国発ブランドGASHから、新感覚の「ジェルミストトナー」が登場しました。ジェルの濃密さとミストの使いやすさを両立した画期的な化粧水で、忙しい毎日でも快適にケアできるのが魅力。次世代スキンケアをチェックしてみてください♪ ジェルがミストに変化♡ 「ジェルミストトナー」は、プッシュするとジェルが瞬時にミスト状へ変化する新処方