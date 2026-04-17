倦怠感の原因を探るには、自分の症状や生活状況を客観的に把握することが欠かせません。症状の出方や生活習慣を整理することで、原因の手がかりが見えてきます。本章では、日常で簡単にできるセルフチェック項目を紹介し、重症度や傾向の見極め方を解説します。早期発見・早期対処のために役立ててください。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋