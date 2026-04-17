今回、Ray WEB編集部は合コンについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。伊吹くんが話しやすいのには、ある理由があるようです。その癖が強くて……！？原案：Ray WEB編集部作画：りろライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】「合コン前に見るなんて常識でしょ」イケメンにSNSをチェックされていた！？【まさかの発言】に主人公ドン引き...！