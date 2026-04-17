「合コン前に見るなんて常識でしょ」イケメンにSNSをチェックされていた！？【まさかの発言】に主人公ドン引き...！

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今回、Ray WEB編集部は合コンについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。

伊吹くんが話しやすいのには、ある理由があるようです。

その癖が強くて……！？

原案：Ray WEB編集部
作画：りろ

ライター Ray WEB編集部