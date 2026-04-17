ニューストップ > ファッション・ビューティニュース > 「合コン前に見るなんて常識でしょ」イケメンにSNSをチェックされて… 「合コン前に見るなんて常識でしょ」イケメンにSNSをチェックされていた！？【まさかの発言】に主人公ドン引き...！ 「合コン前に見るなんて常識でしょ」イケメンにSNSをチェックされていた！？【まさかの発言】に主人公ドン引き...！ 2026年4月17日 7時30分 Ray リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 今回、Ray WEB編集部は合コンについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。伊吹くんが話しやすいのには、ある理由があるようです。その癖が強くて……！？原案：Ray WEB編集部作画：りろライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】「合コン前に見るなんて常識でしょ」イケメンにSNSをチェックされていた！？【まさかの発言】に主人公ドン引き...！ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 💖【合コン】イケメン男性に出会った♡ しかし、話してみると【まさかの本性】が見えてきて！？ 💖【後編】実録！SNSで見てしまった“ありえない光景”…1年付きあった彼氏と親友が【まさかの裏切り】！？証拠を突きつけた私の“痛快すぎる結末”とは...？ 💖【実録】SNSで見てしまった“ありえない光景”…1年付きあった彼氏と親友が【まさかの裏切り】！？証拠を突きつけた私の“痛快すぎる結末”とは...？ 関連情報（BiZ PAGE＋） アイラッシュ, サロン, シェアサロン, ネイル, ヘアカット, ヘアメイク, マツエク, 水着, 美容室, 美容師