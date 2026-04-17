コスプレイヤーのえなこが、きょう17日発売の『FRIDAY』（5月1・8日合併号）の表紙および巻頭10ページに登場する。コスプレ界のトップランナーとして知られるえなが、撮り下ろしのスペシャルグラビアで存在感を放つ。【別カット】『FRIDAY』表紙＆巻頭10ページに登場したえなこ今回のグラビアはシックな空間を舞台に撮影され、大人の色香をまとったランジェリー姿を披露。甘さのあるルックスと完成度の高いスタイルで、見る者