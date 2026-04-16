NARS（ナーズ）が2026年4月24日（金）、人気の「ライトリフレクティング ルミナイジングパウダー」からスティックタイプ「ライトリフレクティング ルミナイジングスティック」を新発売する。■光を操り、透明感あふれるツヤ肌へどの角度から見ても美しく輝く肌へ導くシリーズに、待望のスティックタイプが仲間入り。手軽に仕込める形状で、狙った部分へなめらかにフィットし、自然なツヤを演出する一本。繊細なパール成分が光を反