いつもの着こなしを今っぽく見せたいなら、旬のキーワードを味方につけるのが近道。そこで今回は、本田紗来と乃木坂46・金川紗耶がオススメする、この春注目したいデニムとレイヤードトップスをまとめてお届けします。定番なのに新鮮見えするトレンドアイテムで春のおしゃれをもっと楽しんで♡春、頼れるおしゃれの相棒Key Wordセンスのいい人が答えたセンスのいい人がこの春気になっている最新トレンドをピックアップ。あな