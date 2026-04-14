男性との関係において、関係の本気度が出るのは楽しい時間よりも“うまくいっていない時”。すれ違いやケンカになったとき、どう対応するかで、男性の本音は見えてきます。問題を“なかったことにしない”男性は本命相手には、気まずくなってもそのまま放置することが少なくなります。時間を置いたとしても、「ちゃんと話そう」と関係を修復しようとするでしょう。これは、あなたとの関係を続けたいという意思があるからこその行動