女性なら誰しも好きな男性からベタ惚れされたいもの。そのためには、自分から仕掛けることも大事です。そこで今回は、 男性のスイッチを入れる「女性の言動」を紹介します。不意打ちでスキンシップする男性は女性からのスキンシップに弱いもの。そして、さらに男性の恋のスイッチを入れるのに効果的なのが不意打ちのスキンシップです。女性から突然背後から肩や背中をトントンとされたりすると、不意打ちによるドキドキ感との相乗