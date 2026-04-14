もっともっと好きになる。男性のスイッチを入れる「女性の言動」
女性なら誰しも好きな男性からベタ惚れされたいもの。
そのためには、自分から仕掛けることも大事です。
そこで今回は、 男性のスイッチを入れる「女性の言動」を紹介します。
不意打ちでスキンシップする
男性は女性からのスキンシップに弱いもの。
そして、さらに男性の恋のスイッチを入れるのに効果的なのが不意打ちのスキンシップです。
女性から突然背後から肩や背中をトントンとされたりすると、不意打ちによるドキドキ感との相乗効果でキュンとしてしまうでしょう。
頃合いを見計らって「もっと好きになりそう」と伝える
好きな男性に「好き」と気持ちを伝えているなら、頃合いを見計らって「もっと好きになりそう」と伝えるとさらに効果的です。
男性と交際しているうちに、以前にも増して、あなたの愛情や恋心がとてつもなく大きくなっていることを表現しましょう。
きっと男性は嬉し気持ちになりますし、恋の幸せを実感できてどんどんあなたに夢中になっていきます。
男性は意外と女性から積極的に好意や恋心を伝えられると、ますます愛情た高まる傾向があるので、ぜひ勇気を出してもう一押ししてみてくださいね。
🌼もしかして俺のこと好き？ 男性が喜ぶ「特別扱い」とは