昨季チャンピオンズリーグを制したパリ・サンジェルマンの中盤ではヴィティーニャ、ジョアン・ネヴェス、ファビアン・ルイスが軸となっており、その中で20歳MFウォーレン・ザイール・エメリはスタメンに入れないことも多かった。その影響でフランス代表メンバーから漏れることもあったが、今季は状況が異なる。今季は本職の中盤に加え、アクラフ・ハキミなど怪我人が出る中で右サイドバックの役割もこなしてきた。ここまで全コンペ