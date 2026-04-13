アイラインは黒だと老けて見える。ブラウンは無難でマンネリ。だからといって、ミルクティーのようなまろやかなカラーは40代には難しそう。そんなふうに思っていませんか？けれど、まぶたのたるみなどで目元の印象が変わってくる40代こそ、まろやかなカラーが役立つことも。美容ライターの遠藤幸子が、キャンメイク「クリーミータッチライナー 16 プリティミルクティー」（税込715円、2026年の新色）をブラックライナーと比