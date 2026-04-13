焼鳥チェーン店「鳥貴族」の美味しい焼鳥やビール、そして、公式キャラクターの「トリッキー」がマスコットになって再びカプセルトイに登場。6月の発売を前に、SNSで話題となっています。/「鳥貴族マスコットコレクション」6月より再販決定🐥📢✨＼. 前回ゲットできなかった方にもチャンス到来🎉. 詳しくはこちらの投稿をチェック👇 (@_torikizokuより引用)「鳥貴族マスコットコレクション」Jド