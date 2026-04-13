ダウン症の書家として活躍した金沢翔子さん（40）が13日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にVTR出演。現在の生活を明かした。力強くダイナミックな書は国内外から高い評価を受けてきた翔子さん。2012年のNHK大河ドラマ「平清盛」の題字を担当。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会では公式アートポスター制作アーティストを務めた。しかし、現在は書家を引退しているという。ナレーションで「書家として第一線