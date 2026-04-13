美容ライター・コスメコンシェルジュのあやのです。食事やマスクの着脱で、気づけばリップが落ちている…なんてことありませんか？せっかくなら、塗りたてのキレイな色が長く続くリップを選びたいですよね。そこで今回は、ドラッグストアで手軽に買えるのに、色持ちが優秀すぎるリップを厳選して7つご紹介します♡【詳細】他の記事はこちらケイト リップモンスター（20 いたずらベリーの道標）ケイト リップモンスター（20 い