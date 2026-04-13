この値段で買えていいの？ドラッグストアで買える♡色モチが優秀すぎるリップ7選

美容ライター・コスメコンシェルジュのあやのです。食事やマスクの着脱で、気づけばリップが落ちている…なんてことありませんか？せっかくなら、塗りたてのキレイな色が長く続くリップを選びたいですよね。そこで今回は、ドラッグストアで手軽に買えるのに、色持ちが優秀すぎるリップを厳選して7つご紹介します♡

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ケイト リップモンスター（20 いたずらベリーの道標）

ケイト リップモンスター（20 いたずらベリーの道標）／1,540円（税込）

落ちにくいリップといえばやっぱりこれ！といえるほど、圧倒的人気を誇るリップモンスター。

ジェル膜を形成することで、ティントのように色をしっかりキープしながら、うるおい感も両立してくれます。

「20 いたずらベリーの道標」は、ナチュラルに可愛さを引き出す深みベリーピンクカラー。

飲食後でも、血色感がほんのり残っていることに毎回感動する名品リップです♡

オペラ グロウリップティント（404 サクラミスト）

オペラ グロウリップティント（404 サクラミスト）／1,980円（税込）

美容オイルベースで、スルスルとのびる軽やかな塗り心地が魅力のティントリップ。

ひと塗りで水膜のようなツヤが生まれ、ぷるんとした唇に仕上がります♡

「404 サクラミスト」は、雫のような繊細なブルーラメがきらめくシックなサクラピンク。

透明感と大人っぽさを両立できる絶妙カラー＆自然な色持ちとツヤ感によりシーンを問わず使いやすい1本です。

キャンメイク むちぷるティント（40thx ストロベリーボンボン）

キャンメイク むちぷるティント（40thx ストロベリーボンボン）／770円（税込）

とろけるように密着して、むっちりとしたぷるぷるの唇を叶えるティントリップ♡

清涼感のあるプランパー効果で縦ジワをカバーしながら、ティント処方で色持ちもばっちり！

「40thx ストロベリーボンボン」は、甘さと上品さを兼ねそなえたクリーミーなピンクベージュで、大人でも使いやすいカラーです。

この仕上がりで770円というコスパの高さにも注目！

エテュセ リップエディション（ティントルージュ）（13 ダークチェリー）

エテュセ リップエディション（ティントルージュ）（13 ダークチェリー）／1,650円（税込）

じんわりと発色し、自然な血色感が長く続くティントルージュ。

肌色を選ばずなじみやすいシームレスな仕上がりで、デイリー使いにもぴったり！

「13 ダークチェリー」は、深みのあるチェリーカラーで大人っぽく洗練された印象に。

ほんのり透け感のある発色とツヤ感で、上品な口元を演出してくれます♡

セザンヌ リップカラーシールド（01 フィグ ブラウン）

セザンヌ リップカラーシールド（01 フィグ ブラウン）／660円（税込）

とろけるように唇にフィットし、ジェル膜で色とツヤをキープする高密着リップ。

ティントではないのに色もツヤも落ちにくく、塗りたての美発色が長く続きます！

「01 フィグブラウン」は、ほんのりピンクを感じる落ち着いたブラウンカラー。

きちんと感と華やかさのバランスがいい色味で、オフィスシーンにもおすすめです。

660円とは思えない仕上がりで、コスパ重視派さんにも◎。

シピシピ デューイフィルムティントR（02 ネンマクピーチ）

シピシピ デューイフィルムティントR（02 ネンマクピーチ）／1,430円（税込）

塗った直後のみずみずしさに加え、時間が経つとオイル膜が浮き上がり、ツヤが後から増してくる新感覚ティント。

水ベースでベタつきにくく、長時間つけていても乾燥しにくい軽やかな使い心地です。

「02 ネンマクピーチ」は、じゅわっとした血色感を演出できるピーチピンク♡

可愛いのに派手すぎずナチュラルに盛れるので、ひと塗りで顔全体が垢抜けた印象に！

見た目の可愛さも相まって、気分まで上がる1本です♡

エスポア ノーウェアリップスティックバーミンググロー（20 ミスティックフィグ）

エスポア ノーウェアリップスティックバーミンググロー（20 ミスティックフィグ）／2,640円（税込）

透け感のある水彩発色となめらかな塗り心地を叶える、TikTokクリエイターせよさんとのコラボリップ♡

唇に溶け込むようにフィットし、ぷるぷるのツヤと塗りたてのカラーが美しく続きます。

「20 ミスティックフィグ」は、イチジクの果肉から着想を得たほんのり青みを感じるピンクカラー。

血色感をプラスしながら抜け感と透明感も演出できるので、大人っぽさと可愛さを両立したい方にぴったりです！

プチプラとは思えないほど、色持ち・ツヤ・仕上がりが優秀なリップが勢ぞろい！落ちにくさはもちろん、今っぽい質感やカラーを楽しめるのも嬉しいポイントです。ぜひお気に入りの1本を見つけて、長時間キレイが続くリップメイクを楽しんでみてくださいね♡