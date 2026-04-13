仕事はライバルの出現に注意。今は安泰でも油断せず自分のポジションを守りましょう。また対人面はシビアな発言を取りそう。オブラートに包んだ発言を心がけること。金運はレジャーなど楽しいことに使うと財運アップに。恋愛は仕事を通じて素敵な出会いが期待できます。