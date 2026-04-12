食事量を減らしているのに思うように体が変わらない。むしろ以前より痩せにくくなったと感じることはありませんか？大人世代の体は単純な量だけでなく“食べ方のクセ”の影響を受けやすくなっていきます。間違っているわけではなくても、ほんの少しのズレが痩せない原因になってしまうのです。“とりあえず減らす”だけになっていないか食事量を減らすこと自体は大切ですが、それだけに意識が向くと必要な栄養まで不足しやすくなり