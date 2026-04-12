雑草は、硬いアスファルトの割れ目から花を咲かせることができる。一体なぜか。静岡大学大学院教授の稲垣栄洋さんは「雑草がどこでも育つほど強いからではない。雑草の生存戦略は頑張らない、ということだ」という――。※本稿は、稲垣栄洋『雑草は、なぜ何度でも生えてくるのか』（ポプラ新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Mr_Twister※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Mr_Twister■「かわいそう」と