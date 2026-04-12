4月11日、テレビ東京系『出川哲朗のプロ野球順位予想2026』が放送された。ヤクルトファンの出川がMCを担当、プロ野球を愛してやまないタレントたちが集まり順位を予想する番組で、今回が4年めとなる。「おじさんの戯言」をテーマに忖度なしの激論が交わされ、野球ファンも楽しみにしている恒例番組なのだが、今年はある “芸人” が非難の的に……。それは、各チームの戦力をファンのタレントがプレゼンする企画でのこと。De