いつものまとめ髪に少し物足りなさを感じている人には、さっと結ぶだけで手軽にアクセントを加えられるヘアアクセサリーがオススメです。【3COINS（スリーコインズ）】では、日常のスタイリングに彩りを添えてくれるヘアゴムが揃っています。今回は、忙しい朝でも手抜き感のないオシャレを演出できる、スリコのヘアゴムをご紹介します。 洗練されたニュアンスメタルのヘアゴム 【3COINS】「ニュアンスメタル