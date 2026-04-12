ただのヘアゴム → コレに変えよ！【3COINS】プチプラでシャレ見え♡「優秀ヘアゴム」

いつものまとめ髪に少し物足りなさを感じている人には、さっと結ぶだけで手軽にアクセントを加えられるヘアアクセサリーがオススメです。【3COINS（スリーコインズ）】では、日常のスタイリングに彩りを添えてくれるヘアゴムが揃っています。今回は、忙しい朝でも手抜き感のないオシャレを演出できる、スリコのヘアゴムをご紹介します。

洗練されたニュアンスメタルのヘアゴム

【3COINS】「ニュアンスメタルポニー」\330（税込）

シルバーとゴールドの2色が展開されている、いびつな円形のメタルモチーフが目を引くヘアゴムです。シンプルなローポニーに合わせるだけで、後ろ姿に大人っぽいこなれ感をプラス。日常のカジュアルな装いからオフィススタイルまで幅広くマッチしそうです。

大人可愛いモノトーンのリボンモチーフ

【3COINS】「モノトーンリボンポニー」\330（税込）

落ち着いた色合いが魅力的なリボンモチーフ付きのヘアゴムは、アイボリーとブラックの2色展開。写真のように低めのシニヨンに添えれば、シックで大人可愛いヘアスタイルが完成。甘さを抑えた色味とデザインになっているため、ハーフアップのアクセントとして取り入れても品よくまとまりそうです。

洗練されたフラワーモチーフで煌めきを

【3COINS】「メタルフラワーポニー」\330（税込）

立体的な花の形をしたパーツが特徴的なこちらのアイテムからは、メタル素材ならではの輝きが魅力。髪をひとつにまとめた結び目にこのヘアゴムを重ねるだけで、顔まわりや後ろ姿に華やかなニュアンスが加わりそう。ゴールドカラーも展開されているので、2色ゲットして、その日のファッションで使い分けるのも良さそうです。

涼しげなビーズの連なりが抜け感をプラス

【3COINS】「イビツクリアビーズポニー」\330（税込）

涼しげなクリアビーズが目を引くこちらのヘアポニーは、アイボリー、ベージュ、ブルーの3色展開。ビーズとビジューが連なったデザインが、光を反射して柔らかな表情を与えてくれそうです。まとめ髪のワンポイントとしてはもちろん、手首につけてアクセサリー代わりにも◎

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里