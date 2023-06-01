ラ・リーガ 25/26の第31節 バルセロナとエスパニョールの試合が、4月12日01:30にカンプノウにて行われた。 バルセロナはフェラン・トーレス（FW）、フェルミン・ロペス（MF）、ガビ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエスパニョールはキケ（FW）、ティリス・ドーラン（MF）、エドゥ・エスポジト（MF）らが先発に名を連ねた。 試合開始早々の9分に試合が動