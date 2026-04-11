【モデルプレス＝2026/04/11】女優の上野樹里の夫で、ロックバンド・TRICERATOPSのボーカル和田唱が2026年4月10日、自身のInstagramを更新。幼少期の姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】妻は女優 50歳歌手「そっくりで驚いた」父との幼少期ショット◆和田唱、父との2ショット写真披露和田は「親父が生きていれば今日で90歳！誕生日おめでとう」と2019年に他界した、父でイラストレーターの和田誠さんの誕生日を祝福。「こっち