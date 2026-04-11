女子ゴルフの渋野日向子（２７＝サントリー）が、国内女子ツアー「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」２日目（１１日、埼玉・石坂ＧＣ＝パー７２）のプレー後、「スタジオアリスジュニアカップ」で優勝した小学生５人との交流イベントに参加した。それぞれの子から質問を受ける中、小学５〜６年生女子の部優勝者から、調子の悪いときにスコアをまとめるコツを聞かれ、「それは難しいけど、気になりだすと体が縮こま