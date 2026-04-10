AB6IXが活動休止に入る。4月10日、所属事務所BRANDNEW MUSICは公式コメントを通じて「2019年5月22日のデビュー以降、当社とともに歩んできたAB6IXとの専属契約が、5月25日付で終了する」と発表した。【画像】AB6IXメンバー、女性との“密着写真”これに伴い、AB6IXのグループ活動は、5月23日・24日に開催される「2026 AB6IX CONCERT ‘6IX TO SEVEN’」を最後に、しばらく休止期間に入る予定だと明らかにした。所属事務所は「現在